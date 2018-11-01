QX50熱銷 INFINITI挑戰新高

2018年11月01日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

豪華進口車再添新兵，裕隆日產汽車昨日發表INFINITI QX50，搶攻需求強勁的SUV市場。裕日車總經理李振成表示，QX50全球熱銷，還沒上市前就已拿下上百張訂單，可望推升全車系今年挑戰2,600台的新高紀錄。

為表達INFINITI全球總部對台灣市場的重視，INFINITI亞洲及大洋洲區董事總經理Chris Mallios更親自來台參加新車發表會，並與李振成共同宣布售價，規格前所未見。

豪華車市競爭激烈，INFINITI近年主打精兵策略，專攻SUV車型。在昨日QX50加入之前，已有QX30、QX60和QX70三款車，全數到位後，建立起完整的休旅車產品線，對於裕日車補足並強化休旅車市場版圖，如虎添翼。

李振成表示，QX50是INFINITI發表最為重要的一款SUV，相中的是入門款在150到200萬間的價位帶，此次QX50共有三種車型，售價介於188萬至238萬元間，足以滿足車主需求，也看好新車上市後帶動其他車型銷售。

李振成分析，INFINITI挾強勢競爭力，已在豪華車市場中站穩腳步，隨著口碑升溫，看好未來每年在台都有2位數成長，全年3,000台目標有望在明年提前達陣。

裕日車上半年導入小型運動休旅INFINITI QX30後，接單開紅盤，為裕日車跨足豪華車銷售注入強心針，此次QX50大膽地將概念車的設計語彙具體實現於量產車，造型更加前衛，去年底台北車展亮相時就備受注目。

值得一提的是，INFINITI QX50搭載突破130年來燃油引擎的限制，搭載世界首具量產VC-TURBO 2.0t可變壓縮比引擎，除了媲美V6汽油引擎，並帶來12.9km/L的節能油耗，展現INFINITI前瞻科技的品牌信念。

隨著INFINITI新車到位，正好與裕日車近年展間升級成果加乘，目前桃園、新北新店、台北松江、高雄一心、台中市政、台南永康、新竹中華、新北新莊展間陸續啟用，2020年前全台共有12間IREDI旗艦展示中心。

(中國時報)