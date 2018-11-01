95汽油賠2倍 新增電匯入帳

2018年11月01日 04:11 中國時報 王玉樹／台北報導

中油95無鉛銅片測試超標理賠重點表

95無鉛問題腐蝕油退款今天開始申請，中油昨公布最新理賠辦法，新增「電匯」現金入帳，統一改為「賠償2倍」，例如加油500元退1000元，但免除發票須蓋章作廢退貨動作。另為避免申辦大塞車，中油同時公布「車號分流」辦法，建議民眾按車牌最後一碼0~9號，分五波於11月到明年1月前去申辦。

今起受理申請 公布車號分流

95理賠從11月1日起到明年6月30日止，時間長達8個月，受理對象為基隆到苗栗159座加油站誤加95問題油的消費者。

中油油品行銷部執行長羅博童表示，民眾理賠需持加油發票正本，如選擇電匯需加附個人存摺影本。公司受理後，會於7天內將金額匯到民眾戶頭。至於選擇原本的儲利卡儲值，則只需附上發票。

針對發票遺失者，中油將在明年7月單獨受理發票遺失者，但僅限於信用卡刷卡申請單據證明者，如是現金，因無證據就無法受理。

擔心民眾一窩蜂湧入加油站，塞爆加油站，羅博童提醒，退款時間很長，建議民眾不必於第一時間前往。且因發票需被中油收回，建議可於11月25日兌完發票後再來理賠，避免影響中獎機會。

另中油也公布「車號分流」辦法，建議民眾依車號最後一碼，分別是0~1、2~3、4~5、6~7、8~9，分五波於11月上下半月、12月上下半月與明年1月上半月前去申辦。

賠款高達27億 員工總部抗議

不過95之亂預計大賠款27億，也引爆員工怒氣。昨約50名中油工會(台灣石油工會)員工前往中油總部抗議，他們高喊，「戴謙下台！」批評董事長毫無專業亂決策，濫權當凱子，損害員工權益，要求下台負責。

對於個人去留，戴謙昨只說，重新點亮中油火炬是最重要的，他過去做事情都經得起考驗，至於他應該負的責任，要看完事情的推動結果。

(中國時報)