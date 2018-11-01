台灣應避免淪美陸引爆點

美國防部長馬提斯（左）表示，11月初將在華盛頓與大陸國防部長魏鳳和會面，商討兩軍關係。圖為今年10月兩人在新加坡舉行會談。（新華社資料照）

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中國時報
／綜合報導

美陸台三方關係牽一髮動全身。美國務院前代理亞太助卿董雲裳昨表示，台灣是美陸關係最敏感問題，是最可能的引爆點，但她相信可管控好這個問題。美國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛則在「美台國防工業會議」上呼籲，台灣增加國防預算，推動自主防衛能力是台灣最優先必要的事。

陸國防部長將訪美

值得一提的是，美國防部長馬提斯昨也在美國和平研究所表示，對待大陸，美國是能合作時合作，該對抗時候對抗。他還證實，大陸國防部長魏鳳和11月初即將前來華盛頓，繼續就陸美兩軍關係舉行會談。

華府智庫布魯金斯研究院昨舉行辯論，主題為「美中長期利益是否從根本上無法相容？」董雲裳指出，台灣問題或許是陸美間最可能引爆點，導致雙方不樂見情況，雖然最近出現一些外部干擾，但在台灣由民進黨執政，以及大陸國家主席習近平掌權下，美方已設法保持相當穩定情況。

談及台灣能否避免成為美陸關係引爆點？董雲裳會後受訪回應，當然可避免，台灣雖是美陸關係最敏感問題，但雙方可管控，過去也曾面臨艱困情況，但都能充分管控好；「三方都需要展現耐心，並充分溝通。」

此外，海大衛在「美台國防工業會議」閉門主旨演講中稱，美國致力於遵守《台灣關係法》之下對台灣義務，包括提供台灣必要防禦武器，確保台灣擁有足夠自我防衛能力，同時「確保美國維持足夠能力抵禦任何危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫」。

海大衛強調，陸基、海基巡防飛彈、海防火炮及水雷等武器，都可以強化台灣不對稱的防衛能力，在台灣轉向不對稱防禦姿態過程中，美國國防部也會主動與台灣國防部官員等接觸，以維持台灣自衛能力。

維持台灣自衛能力

不過，大陸外交部發言人陸慷昨表示，大陸堅決反對美國與台灣方面展開任何形式的官方往來和軍事聯繫；敦促美方停止與台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止售台武器。

(中國時報)

增進美台安全合作 酈英傑掛保證

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