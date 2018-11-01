增進美台安全合作 酈英傑掛保證

2018年11月01日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨表示，儘管區域存在各種挑戰變動，「美國對台政策從未改變」；過去40年來，《台灣關係法》與「美中聯合三公報」一直是美方「一個中國」政策的基礎，這也指引美國與台灣及大陸的關係。他還拋出任內將落實「增進美台安全合作」等「四個增進」。

酈英傑從8月上任至今，昨首度舉行記者會。他致詞時表示，美國政策是基於幾項原則，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切。

就兩岸關係，酈英傑強調，美國反對片面改變現狀的企圖，美方歡迎台海兩岸努力進行減少衝突並改善兩岸關係之和平與穩定的對話。美國將持續與台灣合作，推動共享民主價值，並促進雙方經濟關係的改善，美國也將繼續履行美國在《台灣關係法》下的承諾。

酈英傑昨提出他擔任AIT處長任內的「四個增進」，包含增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑說，就安全合作部分，「美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力以對抗脅迫」，這是《台灣關係法》中根本要素。增進美台經濟與商業關係使雙方都蓬勃繁榮。就增進台灣在全球社會參與，美台持續進行非正式磋商及交流，使台灣能在國際社會扮演更重要角色。增進美台人民關係則期待更多美國各州在台灣設立辦事處，推動商業及旅遊。

(中國時報)