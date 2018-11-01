增進美台安全合作 酈英傑掛保證

酈英傑除表明要增進美台安全合作，更強調美國從未改變對台政策。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨表示，儘管區域存在各種挑戰變動，「美國對台政策從未改變」；過去40年來，《台灣關係法》與「美中聯合三公報」一直是美方「一個中國」政策的基礎，這也指引美國與台灣及大陸的關係。他還拋出任內將落實「增進美台安全合作」等「四個增進」。

酈英傑從8月上任至今，昨首度舉行記者會。他致詞時表示，美國政策是基於幾項原則，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切。

就兩岸關係，酈英傑強調，美國反對片面改變現狀的企圖，美方歡迎台海兩岸努力進行減少衝突並改善兩岸關係之和平與穩定的對話。美國將持續與台灣合作，推動共享民主價值，並促進雙方經濟關係的改善，美國也將繼續履行美國在《台灣關係法》下的承諾。

酈英傑昨提出他擔任AIT處長任內的「四個增進」，包含增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑說，就安全合作部分，「美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力以對抗脅迫」，這是《台灣關係法》中根本要素。增進美台經濟與商業關係使雙方都蓬勃繁榮。就增進台灣在全球社會參與，美台持續進行非正式磋商及交流，使台灣能在國際社會扮演更重要角色。增進美台人民關係則期待更多美國各州在台灣設立辦事處，推動商業及旅遊。

(中國時報)

台灣應避免淪美陸引爆點 國台辦回擊 沒干預台灣選舉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。