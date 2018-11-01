國台辦回擊 沒干預台灣選舉

2018年11月01日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

針對台灣當局指控大陸金援九合一選舉特定候選人，大陸國台辦發言人馬曉光10月31日重申，大陸從來不干預台灣選舉，指控完全是血口噴人、造謠誣衊。事實上，大陸涉台人員最近對任何可能影響選舉的舉止，都相當節制，以免落人口實。

論壇網路 避談選情

據了解，一位上海台商，日前有感於居住證等惠台措施，對台商、台生、台胞有極大便利，希望舉辦論壇說明相關政策，不過，就在與上海台辦等單位提及論壇構想時，相關單位雖然表示認同，但仍覺得在選舉前夕籌辦過於敏感，建議等選後再辦，以免讓有心人「作文章」。

不只如此，也曾有頻繁往來兩岸的大陸媒體人，鑒於今年地方大選各方關注度極高，因此希望在網路平台上開設相關欄目，討論台灣選情狀況，後來為避免被誤解成「干預台灣選舉」，在大陸相關單位勸說下，最終作罷。

對於親綠媒體不斷指射「暗黑勢力」干涉台灣選舉的指控，馬曉光昨記者會上指出，「大陸從來不干預台灣的選舉，這不光是嘴上說的，十幾年來事實也證明這一點。」。

陸委會表示，大陸當局慣常在台灣選舉前，操作輿論歸責我政府、干擾台灣社會；且利用兩岸民間交流平台，單方推動對台措施，意圖迴避我公權力。近期以來更在政軍各領域對台極限施壓，其威嚇與統戰分化的兩面手法，嚴重傷害我主權及人民權益。

綠營指控 陸斥抹黑

調查局局長呂文忠此前在立法院備詢時表示，大陸金援台灣特定候選人。當時馬曉光立即隔海駁斥稱這種說法純屬捏造，大陸歷來不介入台灣選舉。

平心而論，「不介入台灣選舉」在大陸對台工作中早已是常態，尤其是今年九合一選舉選情激烈，為避免有心人士操作，北京態度今年尤為低調。

(中國時報)