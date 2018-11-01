陸政治局會議 提經濟六穩

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中國時報
／綜合報導

為因應陸美貿易戰、經濟成長放緩、股匯市波動等經濟變局，中共中央總書記習近平10月31日主持召開中央政治局會議。新華社報導，此次政治局會議的重點是「分析研究當前經濟形勢」、「部署當前經濟工作」。有分析認為，此次政治局會議也為即將召開的十九屆四中全會布局。

會議稱，大陸當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露；對此要高度重視，增強預見性，及時採取對策。

對大陸當前經濟形勢形成原因，會議認為，是長期和短期、內部和外部等因素共同作用的結果；加上大陸經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段，外部環境也發生深刻變化，一些政策效應有待進一步釋放。

至於應對方法，會議提出「六穩」，也就是做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的工作；會議強調，要切實辦好自己的事情，堅定不移推動高質量發展，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，有效應對外部經濟環境變化，以確保經濟平穩運行。

對外界質疑「國進民退」聲浪，會議也再次向民企和外企保證：會繼續堅持促進多種所有制經濟共同發展，研究解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難；同時，繼續積極有效利用外資，維護在華外資企業合法權益。

中經院大陸經濟研究所助研究員王國臣表示，陸美貿易戰必定是四中的首要經濟議題，而四中全會決議與習近平在上海國際進口博覽會（11月5日至10日）的發言內容，將成中美貿易戰風向球，並牽動11月底G20習川會。

(中國時報)

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