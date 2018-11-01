川普嘴炮 擬取消出生公民權

2018年11月01日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉倒數一周，川普轉為戰鬥模式，把選舉升高為煙硝味瀰漫的炮戰，目標是催出共和黨鐵票。川普發驚人之語，稱將以行政命令終結外國人鑽屬地主義漏洞，到美國生美國人的做法，討好基本盤意味濃厚。民主黨批違憲，共和黨則議論紛紛，外國孕婦到美國生產的當「美國人爸媽」的風潮可能被迫停止。

川普10月31日再發推特，強調做此主張是為美國人民，出生地公民權「耗費幾十億美元，對我們國民不公，它將會被打住。因為條文中的『受其管轄』字眼，它不受憲法第十四修正案規範。許多法律學者都同意。」

川普選前拋出震撼議題，副總統彭斯力挺，將卸任的共和黨籍眾院議長萊恩無法苟同，「你不能簡單以行政命令終結出生地公民權。」但民主黨國會領袖包括裴洛西等，群起狂轟川普違憲。

川普前日接受新聞網站Axios專訪突拋反移民議題，「有人跟我說必須修憲才能終結出生地公民權，沒必要，也可以透過國會推動，但他們告訴我，只要簽署行政命令就可！」「我們是全世界唯一讓人來生小孩、小孩成美國公民，活個85年、享盡福利的國家」「這太扯了，必須停止。」川普還稱已與律師團討論。

屬地主義係指無論父母是哪國人，只要在該國領土出生，即自動獲該國國籍。川普的說法有誤，據中情局的《世界各國紀實年鑑》，全球有30多國認可屬地主義，美國絕非唯一，包括加拿大、巴西、阿根廷、智利、古巴、秘魯、墨西哥、烏拉圭等。

這是川普在移民政策上最強硬的宣示，但在期中選舉前放話，明顯是逼出反移民鐵桿的選舉語言。出生地公民權的法源，是憲法第十四條修正案第一款，「所有在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄的人，都是合眾國的和他們居住州的公民。」川普雖揚言只要簽總統令就能廢除，但實質上可能仍得修憲，修憲需複雜程序且曠日廢時，不可能如他所言速速上路。

川普另一管催票嘴炮，依舊瞄準共和黨鐵票的反移民心結。面對從中美洲前仆後繼北上的移民車隊，逾5千部隊因「國家安全」為由，奉三軍統帥之令開往美墨邊界─儘管這群人離美國還有1千英哩，且根本毫無威脅。川普31日在推特強調，移民車隊都是狠腳色，墨西哥軍人卻不願阻撓。他指美軍已出動，會有更多部隊到達，「車隊都是壞人和幫派份子，我們邊界很神聖，他們必須合法入境。回頭吧！」

川普想法很簡單，就是要在選戰得利。美國公民自由聯盟的賈瓦特坦言，「這招顯而易見，就是要在期中選舉前，播下分裂種子，煽動反移民的仇恨烈火。」

(中國時報)