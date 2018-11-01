玉兔襲菲釀8死 40人遭活埋

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中國時報
／綜合報導

強颱玉兔10月30日上午登陸菲律賓北部呂宋島，強風暴雨引發土石流，至少造成8死、1萬多人被強制疏散至庇護中心，影響人數多達4萬人。此外，呂宋島高山省（Mountain）納托寧市一棟兩層樓的辦公樓被土石流掩埋，約40人被活埋，但因出入道路被土石流阻斷，搶救極為困難，預料死傷人數還會攀升。

中央氣象局表示，玉兔北上接近台灣時不一定仍維持颱風強度，路徑跟強度仍有不確定性。

菲律賓氣象部稱，玉兔挾著每小時150公里風速從呂宋島東岸登陸，橫越呂宋島北部地區，瞬間風速高達230公里，不少樹木、電線桿與房屋被吹毀。

救災主管卡蘭丹（Ruben Carandang）表示，在納托寧市一棟公路局所屬的建物被突然來襲的土石流完全掩埋，據信當時有多達31名值班人員及6-7名村民在內躲避風雨。救難人員正跟時間賽跑，盡全力搶救生還者。

卡蘭丹已要求兩架空軍直升機飛往災區馳援，搜救隊與搜救狗也已整裝出發。據報導，救難人員已挖出3具屍體，但因暴風雨依然強勁，加上水位上漲，搜救行動被迫暫止。

土石流在納托寧市以南的巴拿威鎮（Banaue）也造成災情，奪走4命，其中3人是幼童。另有多人失蹤或受傷。

玉兔30日穿越呂宋島後，威力進一步減弱，31日遠離菲國向西進入南海，接著北轉接近台灣海峽呂宋島北部地區9月才遭超級強颱山竹肆虐，至少150人死於土石流、溺水、觸電，或被斷樹與電線桿壓死。

(中國時報)

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