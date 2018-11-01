公私協力 完善社福照顧在地

2018年11月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

人口老化、少子化、經濟不景氣等，引發一連串社會問題！怎麼透過資源管理並串聯社區生態協力網是重要課題，彰化縣議會地方治理論壇第8場聚焦「社福串聯 服務新展望」；邀請學者、議員們，深入現象面、思索對策，體現社福的實質意義，激起熱烈回響。

彰化縣議長謝典霖為帶動更多人關心公共事務，創辦地方治理論壇，已經邁入第3年。祕書長史仁智指出，議員們提出深刻的在地觀察和見解與學者們精闢分析，引領深入問題的核心；透過公開討論，清晰擘畫彰化的特色，打造幸福家園。

善用民力 建構健全制度

中州科技大學觀光休閒管理系講座教授鍾起岱表示，台灣邁入老人化社會，許多家庭在功能上已經無法妥適照顧家中的老人，當前推動長照2.0等，都是銜接預防保健，政策大方向沒問題，但執行過程需檢視。

議員李清木指出，社福支出有愈來愈增加的趨勢，要考量財政是否負擔得起？許多民間慈善會募款速度快，機動性又高，政府應更積極有效結合民間的力量。

議員林庚壬指出，社福代表國力，但錢花出去就沒了，不像教育、交通等建設可以回收，法定社福一定要做，非法定社福支出考驗執政者的良知，不能只看到選票；還要同步建構健全制度、進行排富，錢才能真正花在刀口上，不該債留子孫。

國立暨南國際大學東南亞學系助理教授王文岳表示，東南亞國家人口成長減緩中，未來幾年外籍移工將減少，居家看護等，面臨缺工的衝擊；彰化縣支付社福，3年前約占整體預算15.99％，但是今年提升19.9％，對於縣府財政狀況是有衝擊，值得未雨綢繆。

訂出優先順序 發揮力量

議員張雪如表示，長期關懷受暴婦女和受虐兒童等弱勢，結合民間力量對急難戶施以援手，不停奔走，政府社福經費的分配，得訂出優先順序，發揮最大力量；人活在世間，有機會對人有幫助才是最快樂、最有意義。

逢甲大學通識教育中心專任助理教授何景榮指出，台灣當前大問題不是「漂」到哪裡？是人口不足，新住民是農業、社福照護等重要力量；政策和制度面要設計多多容納新住民的聲音，注重新住民的權益，就是注重社會福利。

彰化縣政府社會處副處長陳素貞表示，彰化縣社會福利不斷蛻變和進步，申請手續上更便捷了，並號召縣內兩萬多名志工，一起把社會工作做得更好；縣內也設置16個食物銀行，進行管理和發放的打關，充分結合了民間的人力和物力。

(中國時報)