結合民力 善用既有資源

2018年11月01日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會地方治理論壇，與會學者談及串聯公部門與民間社福團體力量，展望未來服務給予多元面向觀點；建議落實長照分級、提供更便捷的資源整合平台，更要善用新住民的力量，既扶老、也攜幼，才能照顧到真正需要照顧的族群。

中州科大觀光休閒管理系講座教授鍾起岱表示，根據內政部統計，台灣扶老比逐年高升、扶幼比持續下降，2017年全台有20個縣市老化指數破百，顯示台灣即將進超高齡社會；屆時5人中有1人是老人，完善社區預防性照護制度更顯重要。

他建議，結合民間基金會、宗教團體的資源，整合全台2700個社區關懷據點、服務站的力量，落實分級制，打造更便利的網站平台方便民眾捐助；若能藉由長青學苑、開辦更多課程，鼓勵老人走入社區，和孫子一起活動，進而逐步改善城鄉分布不均、老人照顧老人的現況。

國立暨南大學東南亞學系助理教授王文岳說，在台灣被提升到國安層級危機，最後通常是指解決不了的問題；彰化縣法定社福預算從去年占總預算15.99％，今年激增到19.9％，高達77.7億元，若再持續編列大筆支出，勢將衝擊縣府財政。

然而除財政困境，還要面對人口外移危機！台中近年人口大增，主要就是育兒津貼補助產生誘因，顯示對有小孩的家庭來說確實達到實質迫切的效益；彰化若未跟進加碼，或許人口流失更快，為了人口紅利加碼社福政策，到底是飲鴆止渴、還是長久之計？值得思考。

逢甲大學通識教育中心專任助理教授何景榮母親來自印尼，身為新住民之子，他呼籲社會重視新移民姐妹們對於農村生產力的挹注，更是台灣照顧長者的主要族群。台灣本是多元民族融合的社會，如今新住民和二代已成為台灣第四大族群，關注新住民姐妹及其二代、還有移工們的權益，就是注重台灣長者的權益。

社會處副處長陳素貞則說明近年彰化在社福政策的進步與蛻變，全縣3萬多名新住民，有6個社區據點，弱勢族群需攜帶身分證、印章，或委託村里幹事，就能申請所有福利補助，且核定效率加速，透過手機簡訊通知就能知道進度、結果。

(中國時報)