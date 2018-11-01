鋼筋爆頭 賴香伶血濺辦公室

2018年11月01日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 陳燕珩 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府大樓治安事件簿

台北市勞動局長賴香伶（本報資料照片）昨在辦公室遭男子李明彥拿鋼筋襲擊（摘自臉書），警方獲報前往處理。（吳堂靖攝）

前中油派遣工、現從事「勞工運動」的男子李明彥，昨天下午竟持長條狀鋼筋直闖台北市政府勞動局長賴香伶辦公室，狠毆賴的頭部，造成賴左眉3公分、深可見顱骨傷勢，送醫縫合11針，李趁亂逃走，並囂張在臉書發文「自首」，台北市長柯文哲要求警方儘速查辦，檢方已發出拘票緝凶。

41歲李明彥自稱從事勞工運動，頻頻在個人臉書與「中油勞務、工讀生被侵害的勞權」粉絲頁PO文批評柯市府，例如質疑賴香伶在中油、台北捷運公司等案子做假勞檢、侵害勞工，並經常到北市府抗議，算是熟面孔。

昨天上午，李先到政風處「表達訴求」，遭駐衛警帶離，駐衛警還請他吃午餐盼安撫情緒、勸離市政大樓，未料，李男下午3時30分左右又從北區邊門搭乘電梯偷溜上5樓勞動局，並將鋼筋藏在牛皮紙袋內，直闖局長辦公室。

縫合11針 傷深見顱骨

當時賴香伶正在看公文，沒注意有人闖入，李沒開口就拿約30公分長的鋼筋直接攻擊賴香伶頭部，過程約1分鐘，隨即帶著凶器逃離。

勞動局人員表示，事發突然，並無目擊者，直至局處同仁發現局長受傷，才緊急報警送醫。

聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌表示，賴香伶傷勢約在左側眉毛下方，長3公分，但深度幾乎達到顱骨，清創時已經可以看到骨頭，不過，賴沒有腦震盪、顱骨未骨折也未出血，經縫合11針，預計至少需1周才能復原。

PO文自首 檢警拘提中

案發後，公管中心調閱大樓監視器畫面，發現李迅速逃離市府，徒步往內湖方向逃逸，顯然已預先勘查地形。

未料，李行凶後，竟在臉書PO出一張鋼筋及手套得照片，表示自己拿鋼筋打了賴香伶的臉，還宣布要在北市復興北路召開記者會，公告柯市府包庇北捷公司貪汙弊案。

轄區信義分局在確認李涉案後，已報請北檢指揮並取得拘票，但李下落不明，已前往其經常出入場所埋伏緝凶。

(中國時報)