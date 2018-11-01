李明彥曾嗆殺柯文哲

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中國時報
／台北報導

應該門禁管制的台北市政府市政大樓，卻驚傳局處首長遭人闖入逞凶，已讓市府員工人人自危。尤其行凶的李明彥今年8月因在賴香伶臉書留言辱罵柯文哲被判刑，就曾揚言要揍政府官員，顯然北市府維安警覺性仍不足，才讓有心人有可趁之機。

北市市政大樓公管中心主任趙光中說，市政大樓仍有許多第一線為民眾服務的單位，不太可能全部封閉，不讓一般民眾進出，但即日起將封閉東西南北各樓層側邊的門，僅員工可持識別證出入，其餘無識別證者只能走中央區出入口。

他表示，雖然員工上廁所或到茶水間比較麻煩，但至少確保該出入口不會有一般民眾混入，也藉著中央區出入人多，盼能壓制犯案動機。

警方也查出，李2015年間，曾抗議中油「假承攬、真僱傭」，控告中油，但都遭法院駁回，李因此心生不滿，今年1月底，在賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」等語。

李當時到案後辯稱，沒有要殺人的意思，只是表達受迫害時的怨恨的心情，開庭時還揚言，若獲判有罪將會去揍政府官員，法官認為，李毫無反省之意，8月被依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月，得易科6萬元。

警方研判，李疑不滿勞動局對北捷派遣清潔工案的調查結果，認為勞動局懲處太輕，才會前往動手傷人。

(中國時報)

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