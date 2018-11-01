國民黨賣三中 爆府院連手夾殺

2018年11月01日 04:11 中國時報 王己由 、 郭建伸 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

國民黨三中、舊中央黨部大樓交易，及侵占中影減資款案，台北地院昨首度開庭，前總統馬英九等6位被告全做無罪答辯，前立委蔡正元重話抨擊，檢方在他羈押期間要他為馬所涉三中案作證，儼然回到明朝東廠的司法水準；前中投總經理汪海清也駁斥錄音為求自保，強調就是會議紀錄而已。

昨庭訊中，馬英九仍強調沒有犯罪，還說就任黨主席處理黨產時，對三中交易都指示要在合法前提下進行，但在時任總統陳水扁、夫人吳淑珍、總統府辦公室主任馬永成、財政部長林全的聯手威嚇阻止之下，買家被迫不敢再碰中投公司；甚至時任新聞局長的姚文智，也以新聞局公函，嚇阻買家不要向中投公司買華夏公司的股權。

馬英九說，檢察官對這些事實視而不見，還故意擷取當時錄音的片段，以曲解講話意思的方式，指稱他犯罪，藉以達到起訴目的，明顯違反刑訴法關於檢察官辦案客觀義務的規定。

汪海清則澄清，三中交易案每次開會，他都公開說「我有錄音」，目的是防止買方做非事實的陳述，別企圖影響決策者的判斷，性質就是會議紀錄。檢方擷取錄音內容，卻未探求真意，在其他錄音檔中，都說到「天龍八步」交易手法，經向律師再三確認不違法；律師也向黨主席報告不違法，但檢察官卻刻意不採。

對於馬英九指控，姚文智反控馬當時想偷天換日，把不當黨產賤價出售，直言「只可惜當年他當新聞局長，只有倚天劍缺了屠龍刀」，還無法治得了馬英九，他說，當時新聞局是要提醒媒體與善意第三人，如果有誰要買不當黨產，須預先知道「有一天必須歸還給所有人民」。

至於逢馬必反駁的北檢，也再發文指馬雖自清沒有拿錢，但他處理三中案，致「不法暴利盡入他人私囊」，當然成立犯罪。

(中國時報)