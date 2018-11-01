楊翠代促轉會主委 法官有異見

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中國時報
／台北報導

促轉會正副主委出缺，行政院長賴清德核定由專任委員楊翠代理主委，但因法律沒有代理規定，國民黨立院黨團認為已侵害立院同意權違法，聲請停止執行該項人事命令的假處分，台北高等行政法院昨開庭，行政院代表竟被法官當庭問「倒」。

國民黨團委任律師林經洋說，促轉條例賦予立院黨團人事同意權，行政院作法已侵害權利，國民黨團被迫犧牲法律上保障的固有權利，實質已危害憲政體制；且楊翠立場偏頗，對國民黨確有急迫危險。

行政院代理人則反駁，指促轉會是合議制的獨立機關，難以認定楊翠任代理主委會造成危害，且賴揆核定楊翠代理主委屬內部人事管理，司法權不宜介入，且若無人代理主委，委員會的日常事務無法繼續進行，如召開委員會須主席在場等。

承審法官洪遠亮當庭質問行政院代表，有哪一條載明開委員會須有主席，且除主委之外沒人能擔任？因為開股東會可由股東互選主席；促轉會有2位特任、3位專任、4位兼任，「9位委員扣掉兩位還有7位，這不是問題。」但政院代表沒回應。

法官接著再問立院除國民黨還有哪些黨團？政院代表竟回說「我不清楚」。法官聽聞就說「你今天是代表賴清德來，他要去立法院接受備詢，竟然說不知道？」對於本案是政治問題，還是司法能介入，法官諭知3日內補陳書狀後，就會作成裁定。

行政院發言人Kolas表示，尊重行政法院審理，行政院將在3日內補陳書狀，並在書狀中清楚說明。

(中國時報)

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