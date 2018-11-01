徐榛蔚談觀光 建台灣東大門

2018年11月01日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「讓花蓮走出去，世界走進來！」花蓮縣長候選人徐榛蔚10月31日強調，花蓮以觀光立縣，是各項產業發展的引擎，期能串聯花蓮各個地貌景點，優化觀海綠廊道，持續爭取花蓮港成為「經貿自由港示範區」，形塑花蓮成為優質的「台灣東大門」!

東大門夜市 東部最大

占地9公頃的東大門國際觀光夜市，2015年啟用後，是東台灣規模最大的夜市，這也是前縣長傅崐萁重大政績之一，任內積極整合花蓮市、吉安鄉夜市攤商，規畫自強夜市、福町夜市、大陸各省一條街、原住民一條街約400個攤位，各地特色美食共冶一爐。

有別於一般夜市給人擁擠、髒亂的刻板印象，東大門夜市步道地磚均以印度黑搭配泉州白的花崗岩鋪設而成，搭配各區入口意象，營造磅礡氣勢。傅崐萁計畫將東大門打造成全台最有格局的夜市，擺脫台灣公共建設「3年一小修、5年一大修」的窘況。

由於東大門夜市是家必爭之地，就從夜市出發，徐榛蔚期盼花蓮成為「台灣東大門」，昨天她提及花蓮觀光未來的走向，表示交通是建設之母，期能完善陸海空交通體系，除推動「宜花東屏」環島高速路網、加強國際郵輪停靠，以及兩岸港澳、日韓及東南亞直航外，同時啟動縣內綠能反應式交通運輸，與國際低碳旅遊接軌。

陸海空網絡 躍升大城

為推動花蓮友善旅遊環境，徐榛蔚將依觀光資源及發展屬性，分別規劃北中南區為「東部好望角」、「縱谷綠寶石」、「有機農業天堂」。此外，以文化為核心，規畫客家浪漫台九線、部落觀光等，設法展現花蓮觀光的多樣性，營造具有在地特色且饒富文化層次的觀光旅遊，讓花蓮躍升為國際觀光大城。

(中國時報)