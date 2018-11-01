侯嗆仔細看 有依法申報財產

國民黨新北市長候選人侯友宜出席市民總部的新北長照後援會成立大會，受到熱烈歡迎。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

選舉倒數，國民黨新北市市長候選人侯友宜昨出席市民總部的「新北長照後援會」成立大會表示，未來將持續推動公共托老、佈老志工、動健康、青銀共居等銀髮族政策，並透過與長照機構合作，讓長者過好日子；對於對手蘇貞昌批評財產問題，侯回應，擔任警政署長時都依法申報財產，蘇貞昌以往對他的評價不是這樣，現在的發言可理解，但只有感恩。

關懷據點 擴大辦理

侯友宜昨天上午先前往新莊區聯邦市場掃街拜票，下午則到市民總部參加新北長照後援會成立大會，所到之處「凍蒜」聲不絕於耳，成立大會現場支持者更高唱起卡通主題曲「無敵鐵金剛」，祝福侯友宜正義必勝，侯也一一握手致意。

侯友宜致詞時表示，感謝長照協會全力支持，新北市年滿65歲的長輩已經高達53萬人，目前已有200多家的長照機構和新北市公辦民營的公共托老中心，共同照顧長輩。

其中，公共托老中心目前新北市已經有37家，六都裡面第一，還推動了902個老人共餐聚點、423個銀髮族俱樂部，甚至社區照顧關懷據點也推了200多個，未來還會持續推動，並且透過佈老志工、動健康等作為，讓健康的長者照顧不健康的長者。

針對蘇貞昌指出如果當年警政署長也申報財產，就可以檢驗侯友宜的操守和財產，「知道侯友宜是收租不繳房屋稅、玩法的人，一定不會再任用侯友宜」。侯友宜回應，申報都在監察院公報，「我當年都有申報，好好看、細細的看，都在那裡。」出租房屋繳稅都合法辦理，依法繳稅。

對蘇理解 只有感恩

侯友宜感嘆，蘇貞昌以往對他的評價不是這樣，現在的發言可理解但只有感恩。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉也透過新聞稿表示，警政署長依法必須申報財產申報，侯友宜恪守法律，財產都依法申報，申報資料監察院也都查得到，絕對禁得起檢驗。

(中國時報)

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