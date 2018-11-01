侯嗆仔細看 有依法申報財產

2018年11月01日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

選舉倒數，國民黨新北市市長候選人侯友宜昨出席市民總部的「新北長照後援會」成立大會表示，未來將持續推動公共托老、佈老志工、動健康、青銀共居等銀髮族政策，並透過與長照機構合作，讓長者過好日子；對於對手蘇貞昌批評財產問題，侯回應，擔任警政署長時都依法申報財產，蘇貞昌以往對他的評價不是這樣，現在的發言可理解，但只有感恩。

關懷據點 擴大辦理

侯友宜昨天上午先前往新莊區聯邦市場掃街拜票，下午則到市民總部參加新北長照後援會成立大會，所到之處「凍蒜」聲不絕於耳，成立大會現場支持者更高唱起卡通主題曲「無敵鐵金剛」，祝福侯友宜正義必勝，侯也一一握手致意。

侯友宜致詞時表示，感謝長照協會全力支持，新北市年滿65歲的長輩已經高達53萬人，目前已有200多家的長照機構和新北市公辦民營的公共托老中心，共同照顧長輩。

其中，公共托老中心目前新北市已經有37家，六都裡面第一，還推動了902個老人共餐聚點、423個銀髮族俱樂部，甚至社區照顧關懷據點也推了200多個，未來還會持續推動，並且透過佈老志工、動健康等作為，讓健康的長者照顧不健康的長者。

針對蘇貞昌指出如果當年警政署長也申報財產，就可以檢驗侯友宜的操守和財產，「知道侯友宜是收租不繳房屋稅、玩法的人，一定不會再任用侯友宜」。侯友宜回應，申報都在監察院公報，「我當年都有申報，好好看、細細的看，都在那裡。」出租房屋繳稅都合法辦理，依法繳稅。

對蘇理解 只有感恩

侯友宜感嘆，蘇貞昌以往對他的評價不是這樣，現在的發言可理解但只有感恩。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉也透過新聞稿表示，警政署長依法必須申報財產申報，侯友宜恪守法律，財產都依法申報，申報資料監察院也都查得到，絕對禁得起檢驗。

(中國時報)