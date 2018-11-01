非在地新選民 左右選戰關鍵

桃園市蘆竹南崁地區從外縣市移居的新選民相當多，票源也成為各家爭取的目標。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／綜合報導

桃園、新竹縣市都有大量非在地族群的「新選民」，有的是不堪雙北高房價移居桃園南崁、埔心的「新桃園人」，也有因在地就業落腳新竹縣市的竹科上班族，新選民人數龐大，儼然已成為左右選戰結果的關鍵力量。

社福政見 外來人口有感

較為外界所熟知的南崁位於桃園蘆竹區，過去的新選民較不熱衷地方選舉，不過本屆鄭文燦囊括3萬7787票，得票率高達5成7，顯見外來人口對社福政見有感。加上新選民有6成都是年輕人，預料鄭文燦執政4年加碼社福政策，應可延續得票紅盤。

桃園楊梅埔心同樣擁有眾多外來新選民，甚至已打破過去在地傳統藍綠版圖。由於新選民多是年輕族群，因為工作而遷徙，不一定對政治冷感，而是關注切身相關的青年、社福政策，對於生活品質也相當要求，像是公園建設、道路鋪設拓寬等都有感，候選人的相關政績或是政見，就是參考的指標。

竹科人忙上班 投票率低

新竹市城區密集，人口分布最多的東區，以新式社區大樓占大宗，多數居住對政治冷感的竹科人，本屆國、民兩黨在該區得票都未突破4成，普遍將此地視為「中間選民」的大票倉。有竹科工程師無奈表示，忙上班都不夠還投票，有空閒時間寧可睡覺，不會專程去投票，道盡竹科選民心聲。

數據顯示本屆市長選舉東區人數為14萬8805人，是全新竹市3個選區中最大票倉，但最後僅9萬777人投票，投票率為61.91％，是3選區中最低者。

新竹縣受竹科影響，竹北市近10年來外來人口大增，集中在新興重劃區，也改變選舉風氣，傳統政黨角力在竹北恐不若其他鄉鎮吃香。

(中國時報)

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