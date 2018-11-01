黃質疑錢哪來 魏怒批不實指控

彰化縣長候選人黃文玲（左圖）質疑魏明谷（右圖）錢從哪裡來？（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣長候選人黃文玲昨日質疑，彰化縣長魏明谷從2016至2017年期間的存款，1年內增加1330萬元，錢從哪裡來？魏明谷競選團隊表示，縣長夫人劉慧如長期股票理財，所得皆依《公職人員財產申報法》規定依法申報，公開透明，對黃文玲的不實指控，要採取法律行動。

請問縣長夫人 縣民有權知道

黃文玲表示，魏明谷從2016年至2017年期間，存款從1138萬元增至2448萬元，縣長每月薪水16萬元，縣長夫人並無任何工作，所以要來問問「魏縣長夫人，錢從哪裡來？」縣民有權知道。

魏明谷總部表示，魏明谷和劉慧如兩人財務由劉慧如管理，魏明谷2016年薪資是233萬1990元，劉慧如的股票出脫所得1192萬8241元。這兩年來，台灣股市景氣良好，劉慧如去年陸續出脫股票，扣除平日花費，1300萬元收入絕無問題。

長期股票理財 都有申報

魏明谷總部表示，劉慧如持有的股票、股票交易狀況，皆依《公職人員財產申報法強制信託》規定，由第一商業銀行信託，每筆買賣皆有紀錄，每年財產申報時，依法將交易紀錄附上，公開透明，絕對經得起考驗。

魏明谷總部指出，劉慧如曾任職投信公司，長期以股票理財，財務增加的部分，除縣長薪水收入外，還有股票交易所得，全都依法申報。縣長和劉慧如，兩人膝下無子，縣長平日專心縣務，夫人熱心公益，黃文玲為了選舉，對縣長做出不實指控，將採取法律行動。

(中國時報)

非在地新選民 左右選戰關鍵 嘉市爆特權豪宅 3選將撇清

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。