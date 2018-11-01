黃質疑錢哪來 魏怒批不實指控

2018年11月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長候選人黃文玲昨日質疑，彰化縣長魏明谷從2016至2017年期間的存款，1年內增加1330萬元，錢從哪裡來？魏明谷競選團隊表示，縣長夫人劉慧如長期股票理財，所得皆依《公職人員財產申報法》規定依法申報，公開透明，對黃文玲的不實指控，要採取法律行動。

請問縣長夫人 縣民有權知道

黃文玲表示，魏明谷從2016年至2017年期間，存款從1138萬元增至2448萬元，縣長每月薪水16萬元，縣長夫人並無任何工作，所以要來問問「魏縣長夫人，錢從哪裡來？」縣民有權知道。

魏明谷總部表示，魏明谷和劉慧如兩人財務由劉慧如管理，魏明谷2016年薪資是233萬1990元，劉慧如的股票出脫所得1192萬8241元。這兩年來，台灣股市景氣良好，劉慧如去年陸續出脫股票，扣除平日花費，1300萬元收入絕無問題。

長期股票理財 都有申報

魏明谷總部表示，劉慧如持有的股票、股票交易狀況，皆依《公職人員財產申報法強制信託》規定，由第一商業銀行信託，每筆買賣皆有紀錄，每年財產申報時，依法將交易紀錄附上，公開透明，絕對經得起考驗。

魏明谷總部指出，劉慧如曾任職投信公司，長期以股票理財，財務增加的部分，除縣長薪水收入外，還有股票交易所得，全都依法申報。縣長和劉慧如，兩人膝下無子，縣長平日專心縣務，夫人熱心公益，黃文玲為了選舉，對縣長做出不實指控，將採取法律行動。

(中國時報)