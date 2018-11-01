嘉市爆特權豪宅 3選將撇清

蘭潭保護區畔的白色豪宅旁遭掛大型看板喻為「嘉義帝寶」，爆料招待政商名流。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

3強鼎立的嘉義市長選戰打得如火如荼，昨日冒出蘭潭保護區農舍疑「特權豪宅」的5幅爆料大看板，地方譁然。涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗異口同聲撇清，矛頭都指向對手要說清楚講明白，建商屋主黃朝雲則說，申請建造過程均合法，僅3年前因違反水保法被市府裁罰10萬元。

昨天嘉義市大雅路有5幅大看板爆料，以「嘉義帝寶」比喻旁邊的一棟白色豪宅是特權農舍，因某週刊同時刊載相同內容，此外，嘉義市議會上月29日臨時會閉幕前每位議員都收到「搶救蘭潭水庫保護區」的陳情書。

大看板及週刊的爆料內容都指稱前市長黃敏惠執政期間核發建照，現任市長涂醒哲上任不久即核發使用執照，陳情、爆料時間環環相扣，引起地方揣測與選戰操作有關。

建使照核發 劍指2市長

蕭淑麗指出，大雅路農舍或豪宅是否合法使用，市府或當事人應釐清，議會有收到陳情書，已函轉市府處理，市府對適法性應公開說明給市民交代，至於看板之事是否有私人恩怨，藉由選舉做宣揚，她不清楚。

涂醒哲表示，應該問前市長黃敏惠比較清楚，他上任之前，市府已經給建照，後來給使用執照是自然的過程，跟他沒有很大關係，且當時他還不太認識屋主，但若他說跟選舉沒關係，「你們應該也不相信」。

黃敏惠稱建照已撤銷

黃敏惠表示，她沒去過此建物，也不知道在哪裡，此案依法申請核准，由主辦局處分層處理行政程序，興建農舍期間違反《農發條例》，依法撤銷農舍興建許可，並撤銷建築執照，依法裁處罰款，接任的市長必須依法執行裁處及拆除動作，卻沒有作為，涂市長需講清楚，也盼相關單位儘速查明，選舉奧步層出不窮，相信選民心中自有一把尺。

屋主黃朝雲及黃李素如夫婦說，建照、使用 執照均合法申請取得，從2005年購得土地至今興建共13年，花費約1億元打造自己夢想的住宅，僅2015年7月間因擋土牆違反《水保法》被市府開罰10萬元。

市府都發處及建設處官員表示，當初屋主申請興建農舍，後來卻未作為農事用途，依《農業用地興建農舍辦法》要求改善未改善，於2016年9月廢止興建農舍資格，但《建築法》沒有撤除使用執照的相關規定，此棟建物現在是課徵一般地價稅、自用住宅稅。

(中國時報)

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