選舉噪音檢舉40件 告發掛蛋

選舉造勢場合群情激動，聲音難免比較大；高市環保局迄今接獲40件選舉噪音檢舉通報。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

民眾反應選舉宣傳車太吵，陳其邁臉書小編回嗆「可以戴耳塞」引發軒然大波，高市環保局統計，今年9月至今共接獲40件選舉噪音檢舉案，但因稽查困難，目前告發件數掛零；市議員候選人坦言，要兼顧安寧及宣傳效果，確實相當難為。

稽查員獲報 人至車已走

高市環保局統計，今年9月共接獲選舉8件噪音檢舉案件、10月暴增至32件，總共已有40件，其中29件人員抵達時宣傳車已離去、6件已關閉或調降音源、5件檢測未超過標準，所以並未開出任何限期改善單。

另外，選舉旗幟部分，依規定選前1個月起可在私人處所及競選辦事處、政黨辦公處為中心左右各30公尺內設置廣告物，高市環保局至今受理陳情903件，清潔人員拆除585件，313件是由候選人自行拆除。

環保局稽查科長馬振耀表示，日間噪音標準為77分貝、晚上則為62分貝，但都必須持續2分鐘才達限期改善程度，稽查人員獲報抵達檢舉現場時，宣傳車已跑走，而造勢活動場合多辦在大馬路邊，扣除車流人潮背景噪音，通常也很難超標。

造勢擾民 候選人很抱歉

前鎮小港民進黨議員候選人許乃文說，為了避免擾民，他要求宣傳車經過學校、喪家、醫院、補習班等特殊地點要調低音量，不過人為操控音量仍有疏失，難免吵到人，只能向選民道歉，請大家體諒新人得把握每個曝光的機會。

左營楠梓區國民黨議員候選人李雅芬則指出，日前她辦造勢晚會，依規定申請封路，還是招來民怨意見，令她相當抱歉，也深刻體認如今選民素質提升，傳統宣傳車、旗幟反而扣分，還是加強路口拜訪、跟垃圾車、公園拜票，對民眾影響較小。

(中國時報)

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