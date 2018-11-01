陳定南之子出書 籲選賢與能

陳定南傳昨日發表，陳定南的兒子陳仁杰指出，書中有不為人知的陳定南，也有足供候選人、政治人物借鏡之處。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

11月5日是前法務部長陳定南逝世12周年，陳定南教育基金會昨日舉辦陳定南傳發表會，基金會執行長、陳定南的兒子陳仁杰說，選舉時很多人提到陳定南，傳記完整闡述陳的從政經歷，陳仁杰先前曾在臉書上發言批評陳歐珀，選在這時間點出書，他也不諱言和選舉有關。不過，被問到對民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀的選情，他僅低調地說：「祝福他。」

2005年陳定南曾代表民進黨回鍋參選宜蘭縣長，陳歐珀參選宜蘭市長，陳定南被對手指控賄選時，陳歐珀被批評為了自己選情，不願站出來力挺，讓陳定南蒙受不白之冤而敗選。而這起12年前發生的「點亮宜蘭河事件」，也是陳歐珀無法高舉「陳定南牌」的關鍵，甚至6年前，陳歐珀參選立委時，陳定南的兒子在臉書上發表「我眼中 的陳歐珀」，對陳有諸多批評。

陳定南傳是由陳定南生前好友、曾任宜蘭高中教師的黃增添撰寫，選擇此時付梓、出版，陳仁杰坦言與選舉有關。但陳仁杰也解釋，傳記出版的用意就是期盼選民可以選賢與能，優秀的執政者或政治人物，其實不受時空所限制，也不侷限於黨派。陳仁杰不願指涉哪位候選人，但他認為，候選人要有建設性政見，而不是一天到晚在批判。

陳仁杰坦言，對政治雖然有期待，但已少了那份激情，也不願對選情發表意見。他期待有更多人透過傳記認識陳定南，傳記完整呈現陳定南的精神與理念，有不為人知的陳定南，有平凡的陳定南，也有開創宜蘭經驗、廉潔形象深植人心的陳定南。

(中國時報)

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