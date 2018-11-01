電火球周末辦趴 搶攻家長票

2018年11月01日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌狂打親子互動體驗博物館政見，繼本周發布親子體驗館政策影像後，昨天又宣布將在本周末舉辦大型親子活動，邀請民眾到板橋第一運動場和中和四號公園，體驗多種趣味互動裝置闖關活動，大力搶攻家長票。

蘇貞昌競選辦公室昨天舉行「玩趣總動員－親子體驗互動Party」記者會，現場布置應景的萬聖節氛圍，立法委員張宏陸、江永昌、市議員何博文、林秀惠、羅文崇及多位市議員候選人也打扮成魔法師裝扮到場，一一介紹周末的闖關活動內容。

蘇貞昌現場也帶著小朋友一起闖關試玩，例如以擴大補助假牙政策為概念設計的「鐵齒大作戰」關卡，顯示新北29區的特產圖案的「新北知多少」互動問答，不過蘇貞昌回答時疑似收音不清，屢屢失敗，略顯尷尬。

蘇貞昌說，親子體驗博物館其實全世界好多城市也都有，歷史已經一百多年，最早是波士頓，未來新北市的還會超越他們，一定會最好玩。

未來他要用創意、設計和努力，打造全台首座親子體驗博物館，讓孩子快樂學習成長，讓全世界的家長都想帶著孩子來新北玩，並且歡迎大家在本週六、日天，到板橋第一運動場外廣場以及中和四號公園一同參加「玩趣總動員－親子體驗互動Party」，一起搶先體驗親子博物館。

(中國時報)