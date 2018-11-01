控民進黨追殺 吳芳銘揭政治霸凌

2018年11月01日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

多位昔日民進黨員，以無黨籍身分投入年底選舉的候選人，昨天與無黨籍縣長候選人吳芳銘一同出面控訴民進黨在嘉縣已遭派系綁架，對他們這群早退黨的老戰友，進行開除的追殺行徑，無疑是政治霸凌，直斥民進黨生病、變東廠。縣黨部主委林沐惠指縣長選票上沒有陳明文名字，嘲諷對手「方向錯就會走歪」。

吳芳銘昨舉行一場以揭開民進黨派系化真相記者會，梅山鄉長候選人林俊謀、縣議員候選人黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、莊竣傑、吳建霖等人都到場，前立委林國慶透過錄影表達心聲，指責國民黨派系加入民進黨，讓嘉義變成派系利益掌權縣市，呼籲縣民要覺醒。

劉宏文表示，上屆選舉，他是民進黨提名候選人，卻遭邊緣化，與派系支持的人戰得格外辛苦，直指民進黨說要讓窮人都能參與政治，「一切都只是說說而已」。林俊謀再咬黨內提名黑箱，「如何讓人服氣？」

趙麗娜直接反問「民進黨生病了嗎？」，說還未退黨，也沒有被開除黨籍時，就收到黨中央公文，指她用黨徽是侵權行為，自發聲明退黨後，又收到黨中央開除黨籍處分，「這到底是怎樣的政治操作？」。

吳芳銘說，林派吃掉民進黨，腐化民主政治和地方發展根基，讓支持者相當失望，黨內初選到提名過程，充滿先射箭再畫靶心的黑箱操作，不是明文規定的人選，難獲得提名，五合一選舉成了派系分贓遊戲，尤其大家自行退黨後，還要被開除黨籍，「人心死了，還會再死一次嗎？」，反問這不是政治霸凌嗎？

林沐惠說吳芳銘搞錯競爭對手，建議對方「好好選舉」，更反指昨跳出批評的人多當過公職人員，未獲提名就開始攻擊黨，講的都是選舉語言，為公為私「大家了然於心」。

(中國時報)