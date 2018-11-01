饒水覆蓋 劉植被降塵

2018年11月01日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

困擾台東人多日的「風吹沙」昨日在老天爺降雨下稍微歇緩，台東縣長藍綠候選人都提出解決之道，要根治困擾台東人許久的「風吹沙」，徹底扭轉台東沙城的名號。

民進黨候選人劉櫂豪針對風吹沙提出政見表示，因河川地形、水文環境、氣候及季節性的因素影響，造成台東地區季節性的風飛沙，目前各單位尚無徹底的解決方式，水利署目前針對卑南溪揚塵防治的措施有持續進行水覆蓋、綠覆蓋等作為。

劉櫂豪強調，因氣候變遷造成的自然災害，應該對於大自然心存敬畏，設法與大自然共生共存。他當選縣長後，會持續協請八河局辦理揚塵防治工作，在高灘地設法植被，其餘地區以水覆蓋方式，降低風飛沙的揚塵問題。

劉櫂豪說，今年度八河局卑南溪揚塵防治工作，總經費約1650萬元。施作工區分為3區，分別為台東大堤至利吉護岸、寶華大橋下游往下延伸2公里、電光大橋上游至德高2號堤防。

饒慶鈴表示，風飛砂的的情況在台東縣長黃健庭上任後就責成專門小組提出相應之道，一度可見成效，可惜在尼伯特風災重創後，卑南溪兩岸的植被受到摧殘，災後有再行復育，但還是無法及時有效防止風飛砂的影響。

饒慶鈴強調，未來若入主縣府，會沿用台東縣府首辦的「水覆蓋」方式，在中華大橋周邊的卑南溪床上，挖出一畦一畦的砂堤，再引進溪水，增加水覆蓋的面積，減少揚塵。此外，防風林能作為風力緩衝區，降低風力吹拂，讓風飛沙的影響也跟著降低。

(中國時報)