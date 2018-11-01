新人拚出頭 有請名人加持

2018年11月01日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 林欣儀 、 張妍溱 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

選戰倒數計時，候選人宣傳戰各顯神通，台中巿長林佳龍夫人廖婉如昨日與民進黨提名的市議員候選人共同掃街拜票；東南區議員候選人賴曉亭請藍軍當紅的高雄市長候選人韓國瑜錄製推薦影片；無黨籍議員候選人林學冠邀明星屈中恆掃街；候選人羅廷瑋則找來前行政院長張善政陪他到黃昏市場拜票。

廖婉如在民進黨「潭雅神」提名的市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉及潭陽里里長林國印的陪同下，現身潭水亭觀音廟旁市場掃街拜票，她親切地問候攤商，並與鄉親握手，現場當選聲不斷，許多民眾爭相合照。

台中市11選區此次新人倍出，國民黨提名市議員候選人賴曉亭是前議員賴頤年之女，日前特別請人氣紅不讓的韓國瑜為她拍攝推薦影片，透過臉書粉絲頁放送，並拍攝海報看板。

林學冠則是請來明星屈中恆陪他掃街拜票，屈中恆與林學冠及其胞妹林佩霓是多年好友，許多民眾看到屈中恆紛紛要求簽名合影。由里長轉戰市議員的羅廷瑋，則請來張善政陪同掃街，張善政表示，願幫助年輕人一起實現夢想。

第3選區市議員候選人張家銨有感於烏日區第九公墓旁山路缺乏照明，人車夜間經過很危險，特別選定公墓旁拍攝選舉影片、大玩萬聖節的黑色梗，有別於傳統造勢手法。

尋求連任的民進黨北屯區市議員候選人曾朝榮，在2隻恐龍人偶「真潮龍」、「鄰家龍」帶動下，與小朋友玩遊戲、發糖果，模樣逗趣的恐龍人偶成為曾朝榮與林佳龍的最佳助選員。

(中國時報)