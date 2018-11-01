二崙農民賭爛吳音寧 牽連李進勇

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中國時報
／雲林報導

張麗善二崙鄉後援會製作綠布條「 民進黨不倒，農民不會好」、「票投李進勇等同支持吳音寧」，在重要十字路口懸掛，最近遭不明人士拆除，後援會昨日議論紛紛，強調吳音寧不下，台農民就不會好，拆的人一定不是農民。對此，李進勇陣營不予回應。

二崙鄉退休國小老師彭瑞昌自掏腰包設計兩張文宣，呼籲雲林縣民與高雄選民一起覺醒，他表示，北農實習生吳音寧上台後，菜價整年平均價格跌落10元，吳音寧的無能害慘全台灣農民沒錢可賺。

崙西社區理事長廖進福表示，農民怎麼可能不罵吳音寧，以二崙鄉農會為例，往年每年存款都有4億元，今年少2億元，沒短少的2億元是老農津貼沒領出來，很多農民開始小額借款3、40萬元，以前是賺了錢拿去農會存。

他說，農民運一箱菜去台北賣100元，扣除箱子費、運費、管理費，根本沒錢可賺，大家對吳音寧的印象很壞，「怎麼可能不罵她」，她管理不好，菜價經常「5、4、3、2、1」，最近有人運番薯葉去北農，拍賣價低到每公斤只有3、4元，中央政府平衡物價卻使農民死得很慘。

農民廖而長說，退休軍公教大都是無經濟生活能力，一下子砍那麼多，現在又要補助一人1500元去花蓮旅遊，羊毛出在羊身上，這是什麼爛政府，蔡英文不配當領導人，應該要讓全民富起來有能力旅遊，不是拿錢救濟旅遊業。

張麗善二崙鄉後援會祕書李合銅表示，吳音寧不能勝任北農總經理職務，李進勇還支持吳音寧，他們懸掛布條並不是抹黑，拆除的人絕對不是農民。

(中國時報)

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