基隆上演吸血鬼大戰美國隊長

萬聖節到來，民進黨基隆市長林右昌在競選總部扮起吸血鬼，和小朋友合影。（林右昌競辦提供）

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中國時報
╱基隆報導
國民黨基隆市長候選人謝立功在競選總部扮起美國隊長，和小朋友開心合影。（謝立功競辦提供）

萬聖節到來，候選人為搏感情各出奇招，民進黨基隆市長林右昌將自己裝扮成吸血鬼，而國民黨基隆市長候選人謝立功則化身為「美國隊長」，2人各自在自己的競選總部，發送糖果給小朋友慶祝萬聖節，希望用親民的形象，來爭取更多選民支持。

「不給糖就搗蛋！」林右昌的競選總部昨日吹起「搞鬼風」，共有60名小太陽幼兒園的小朋友換上各式「戰袍」簇擁著林右昌，而林右昌也穿上吸血鬼披風，並準備糖果及「我愛基隆」的磁鐵送給小朋友。

林右昌表示，自己也身為家長，最喜歡看到的就是小朋友的笑容，目前基隆市已經有了全台第1間祖孫館，可以讓長者與幼齡孩子在同一空間內同樂；另外市府也會進行鄰里的公園改造，將在中正公園規畫兒童遊憩場，預計明年可望動工，屆時將讓小朋友們有更多的遊憩設施。

謝立功上午則出席了基隆公教軍警消退休協會成立大會，下午在競選總部宣布成立「幸福轉運站」，並化身為電影英雄美國隊長，送糖果給小朋友，一同合影，為緊張的選情，帶來難得輕鬆的片刻。

至於為何在10月29日公布自己落後的民調？謝立功表示，他想藉此號召藍營歸隊，唯有團結一致才能贏得最終勝利，並強調自己的個性務實，從不譁眾取寵，可帶領基隆市民走出困境。

(中國時報)

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