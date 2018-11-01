龍燕交鋒 後援會名稱也惹議

2018年11月01日 04:11 中國時報 林欣儀 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕昨日成立「同濟會後援會」，卻因後援會名稱惹爭議。民進黨候選人林佳龍認為，盧用「同濟總會」支持她的名義成立後援會，已引來其他同濟會員反彈；盧陣營則強調，尊重團體自主運作，呼籲對手別刻意操作。

盧秀燕競選總部前廣場熱鬧滾滾，近300名國際同濟會成員聚集力挺盧秀燕，與會者高喊「凍蒜！凍蒜！」，營造團結、高昂氣勢。

但後援會成立卻引來爭議，林佳龍表示，盧秀燕用同濟總會支持她的名義成立後援會，已引起其他同濟會員反彈，「像我們就是用同濟龍友會，不會用正式組織名稱」，且對方掛名沒經當事人同意，在群組裡全面反彈，社團組織裡各種背景的人都有，政治人物不要太粗暴，要尊重組織自主性。

國際同濟會台灣總會第38屆總會長洪煥坤表示，林佳龍與盧秀燕都是同濟會員，一開始就沒有打算用「國際總會」名義組後援會，而是以「盧秀燕同濟之友會」。洪煥坤並指活動會場懸掛布條說「布條上就可以看到」。

盧秀燕則說，包括同濟會、青商會或獅子會等社團站出來力挺，她真的很感動、眼淚都快掉下來了，因自己是在野黨、沒有資源，後援會要成立這段時間備受關切，但大家陸續站出來相挺，「他們挺盧秀燕是因為挺民意、挺台中，希望台中翻轉、台中更好」。

(中國時報)