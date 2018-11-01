南市首位候選人涉賄遭起訴

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中國時報
／台南報導

九合一選舉在即，台南地區首位候選人涉賄被起訴。鹽水區王姓里長候選人涉嫌以白米、茶葉向選民賄選，台南地檢署昨天偵查終結後，將王某依投票行賄罪提起公訴；至於曾姓、方姓、孫姓等3位選民涉犯投票受賄罪嫌，檢方則依職權不起訴處分。玉井區某里長候選人，涉嫌以提供選民免費購買直銷物品的方式賄選，檢方傳喚9人到案後，認定候選人涉犯賄選罪嫌重大，已向台南地方法院聲押獲准。

檢方指出，王姓里長候選人於今年3月、7月間某日，攜帶3包或4包4兩裝的茶葉（1台斤1600元），分別前往曾姓、方姓、孫姓等3位選民住處，將茶葉交付選民本人或其家人，尋求投票支持；王某又於8月間，再輾轉請人交付10公斤白米1包給方姓選民，尋求投票支持。

南檢檢察官謝欣如於9月14日指揮刑事局南部打擊犯罪中心、台南市新營警分局及調查局台南市調查處等單位，分別前往王某、樁腳及選民等住處共4處進行搜索，並傳喚33人到案，當場扣得茶葉33包及白米1包等物品，諭知王姓候選人以30萬元具保。

檢方經過月餘的偵查，昨天偵查終結後，將王某依刑法投票行賄罪提起公訴，至於曾姓、方姓、孫姓3位選民雖涉犯投票受賄罪嫌，但因自白犯罪，情節非重，加上均年事已高，因一時失慮犯罪，不起訴處分。

(中國時報)

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