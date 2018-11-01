反賄最高點 阿里山火車扮主角

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義地檢署檢察長郭珍妮邀集嘉義地區檢、警、調、廉政、林政齊聚阿里山車站，昨日舉辦「反賄選列車最高點─跨域合作守護原鄉」活動，並以鄒語與錄製反賄選廣播帶；警政署長陳家欽中午到嘉義縣警局，慰勉查賄同仁辛勞。嘉義進行反賄選宣導不遺餘力，反賄選到「最高點」。

林鐵及文資處、嘉義林管處為響應地檢署反賄選活動，於海拔2170公尺的阿里山車站辦理「反賄選列車最高點─跨域合作守護原鄉」，象徵「具民主高度，向賄選說不」並由蒸氣火車擔綱反賄選列車的主角。

林鐵及文資處長黃妙修表示，以阿里山百年蒸汽火車代言反賄選列車，不論在台灣民主的長度、高度、廣度都有綜合考量及意義，阿里山空氣清新，希望大家堅決反賄選，為嘉義創造民主選舉典範。

檢察長郭珍妮率先發聲，發表反賄選廣播帶，並邀請鄒族長老以鄒族語言共同錄製，公開呼籲原鄉族人不賄選、不買票、不賣票，強化原鄉住民反賄選觀念。

警政署長署長陳家欽昨日中午特地到嘉義縣警察局，慰勉同仁查賄的辛勞，也說要賄選的人都選在這時候出手，會要求同仁嚴密查賄，另年底公職人員選舉，大選綁公投，造成員警執勤時間拉長變繁重，陳家欽表示，會跟各縣市警察局研討人員調度，規畫投票前先讓負責警衛工作的同仁提早先休息，隔天才能有較好精神服勤。

(中國時報)

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