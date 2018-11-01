花縣營養午餐 整月有機米吃飽飽

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮縣有機農作面積為全台最大，縣內國中小營養午餐每周1天有機日，選用有機蔬菜為食材，今年獲農糧署獨家補助，11月起加碼推動「國中小學有機月推動計畫」，連續一個月供應花蓮在地有機米，搭配各校開辦的食農教育課程，讓學生們吃得健康、並加深對友善耕作的認識。

花蓮縣近年來積極輔導有機農業，縣農業處統計，目前有機種植面積達2000公頃，其中有機水稻種植超過1000公頃，產量以國內銷售為主，加上學校午餐採用國產在地生產蔬菜或有機米，提供長期、穩定的需求量，但有機食材價位較高，採用有機蔬菜的有機日，一餐就要多出6元成本，基於成本考量目前每周僅能供應一餐。

為提升在地有機米需求量，花蓮縣政府向農糧署爭取經費試辦「花蓮縣國中小有機月推動計畫」獲得全額補助，於11月起啟動一整月的營養午餐有機米供應，是全台第一個推動營養午餐有機月的縣市。

農業處農產運銷科長吳雅琴指出，總經費434萬全數作為花蓮有機米購買，總計包括花蓮市農會、富里鄉農會、花蓮縣花東有機農產加工生產合作社、花蓮縣富糧稻米運銷合作社、花蓮縣銀川有機農產品生產合作等。

除了提供有機米，5個農民團體也配合學校安排有機食農教育、田間體驗活動，介紹作物生長知識、分別有機及慣性農業的差別，讓有機農業從小扎根。

(中國時報)

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