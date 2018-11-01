高思博猛攻崑陵山案 黃陣營指抹黑

高思博陣營出示監察院的公文，內文形同打臉黃偉哲。（高思博競選總部提供）

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市長候選人高思博陣營昨天出示監察院公文，抨擊黃偉哲一再強調「崑陵山安樂園」違反政治獻金法收受400萬一案未違法，但監察院10月25日發文認定該案黃偉哲收受政治獻金的事實，形同打臉；民進黨台南市長候選人黃偉哲競選辦公室痛批荒謬，指高思博將陳訴人意見誤解為監察院處分，是刻意扭曲？還是連基本公文閱讀能力有問題？

高思博表示，10年前轟動一時的牛頭牌沙茶醬創辦人去世下葬，未經許可設立墓園行賄案，當初貪汙雖被判無罪，但收錢卻是事實，關於收受崑陵山安樂園政治獻金400萬元一案，黃偉哲對於牛頭牌說沒有違法，但監察院10月25日一紙公文，白紙黑字寫出「台灣台南地方檢察署迄今尚未依職權進行犯罪偵查，涉有違失等情乙案」，打臉黃偉哲。

他說，現在連監察院都出面要求法務部促請南檢就崑陵山案進行偵辦，不能像現在這樣無聲無息的不作為，而黃偉哲更不應該繼續躲在民進黨院、檢的庇護下，持續以「法院判決有罪之前，都是無罪」企圖混淆視聽。

黃偉哲競選辦公室回應，據了解，該份公文屬於監察院發給法務部的密件，並訂有解密日期，「請問高思博先生，是否透過非法的手段，取得密件公文？並且斷章取義進行抹黑？」

黃陣營更痛斥，荒謬的是高思博將陳訴人的意見，誤解為監察院的處分，這是刻意的扭曲？還是高思博連基本公文閱讀的能力都有問題？重申高思博一日一抹黑的負面選舉，無助挽救其低迷的選情。

(中國時報)

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