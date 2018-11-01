國民黨仁愛鄉聯合競選總部成立 人氣強強滾

仁愛鄉聯合競選總部成立，前縣長林源朗（右二）高舉林明溱夫婦的手與台下民眾一起歡呼凍蒜。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣長候選人林明溱昨日在霧社聯合國民黨提名仁愛鄉長候選人江子信、縣議員候選人廖文賢，舉行仁愛鄉聯合競選總部成立大會，現場人氣強強滾，凍蒜聲不絕於耳。

仁愛鄉聯合競選總部成立，南投縣老縣長林源朗、立委馬文君、國民黨中央組發會主委李哲華、原住民族工作會主委林江義，前立委林春德等都到場相挺，喊出「113幸福好生活」，並提醒鄉民24日投票，縣長投1號林明溱、鄉長投1號江子信、縣議員投3號廖文賢，讓3人連任成功。

林明溱在仁愛原鄉顯得特別輕鬆自在，並在開場時幽默的對已致詞完的江子信、廖文賢說，都中午12點了才輪到他講，大家都餓肚子，他也不敢講太多，馬上引來台下哄堂大笑。

林明溱說，投89線力行產業道路，3年多來他至少實地踏勘15次，各部落像能他這樣走透透的縣長已沒有第2人，他要大家看看台上3位候選人的臉誰最黑，是不是他最黑？也最像原住民？馬上傳來一陣熱情叫好及不絕的掌聲。

林明溱說，他萬分感謝仁愛鄉民4年前讓他在艱困的大環境下，光仁愛鄉就贏千餘票，奠定勝利基礎，此次有很多鄉民喊出要開出8成票好成績，他由衷感佩，並期許未來4年要投入更多原鄉交通等基礎建設，在紅香興闢會館，發展部落溫泉觀光業，請大家也要支持能做事、會爭取經費的江子信和廖文賢，像他一樣高票當選連任。

(中國時報)

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