借場地疑偷跑 柯嘆管理不良

2018年11月01日 04:11 中國時報 張潼 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

姚文智質疑柯借場地有「未申請就核准」或偷跑嫌疑。圖為姚還批評市府用比以前更低租金，將劍潭青年活動中心賤租給救國團。（陳君瑋攝）

民進黨台北市長候選人姚文智接連透過臉書與記者會質疑，現任市長柯文哲10月20日在北投七星公園舉辦行動競選總部成立園遊會，根據他拿到的資料，場地申請日寫「10月2日」，公園處核准時間「10月8日」，但收據上核准日期卻寫「10月1日」，有「未申請就核准」或偷跑嫌疑。對此，公園處澄清因承辦人員作業疏忽，柯昨受訪時則嘆氣稱「管理不良」，否認各項指控。

涉用行政資源打選戰

選戰進入倒數白熱化階段，姚文智陣營以及國民黨丁守中陣營一路緊咬柯文哲利用行政資源打選戰，例如柯舉辦的行動競選總部成立園遊會，先是被雙方質疑打著「園遊會」之名，行競選造勢之實，疑規避公園不得從事競選活動的法規；姚接著又爆料，根據文件上的日期戳章顯示，收據上的核准時間竟比申請時間還早，要求柯文哲出來面對，是否擅用行政資源偷跑甚至未申請就先核准，不要再將責任推給底下公務員。

針對姚文智指控，柯文哲昨受訪時仍稱，公園處應該有出來說明了，「我們那管理員印章好像從來都沒蓋對過」；會不會覺得公園處人員是豬隊友？柯竟回：「唉，管理不良！」他重申，這次事件沒有偷跑問題，不過那管理員也離職了，「蓋章的日期沒有對過」。

但姚文智說，在真相還沒釐清前，承辦的管理員竟然因為職涯規劃「走路回家吃自己」，質疑管理員恐成為下一個余文。他說，到底是作業疏失，還是只為了圓謊，柯市府應該給社會大眾交代。

承辦員「回家吃自己」

媒體追問，會不會覺得市政府螺絲鬆了，或是讓外界認為是行政資源在幫忙輔選？柯文哲說不會啦，北市府是很龐大的團隊，「你要講，以前更散，現在已經改善很多了」。

(中國時報)