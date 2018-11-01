金寧鄉蛻變 期待新鄉長接棒

金門大學是兵家必爭之地，校門口各候選人的競選看板和旗幟林立。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

曾經因為海岸線遍布雷區，被CNN等國際媒體稱為「地雷鄉」的金門金寧鄉，最近10年搖身一變為觀光重鎮，人口激增至3萬1555人，成為全島第2大生活圈。今年鄉長選舉5搶1，誰能帶領金寧繼續邁向榮耀？備受鄉親矚目。

金門大學 助一臂之力

原本只是農業鄉，連1座菜市場也沒有的金寧鄉，地方發展遠在金城鎮、金湖鎮、金沙鎮之後，甚至也比不上離島烈嶼鄉。但10年來人口迅速增加，從2008年的1萬5588人增至今年9月的3萬1555人，躍升為全島人口第2多的鄉鎮，僅次於首善之區金城鎮的4萬3287人。

金寧鄉崛起主因在於金門大學進駐，帶來4000餘名師生，且在金城鎮發展趨向飽和後，往城郊和鄰近的金寧鄉發展，新建住宅有如雨後春筍，引進以公教人員為主，包括台灣新移民在內的大批外來人口，也讓鄉內的「新區」成為人人搶進的文教區和住宅區。

觀光重鎮 要邁向榮耀

打過古寧頭戰役的金寧鄉，轄內遍布國共戰役遺址，明、清2代古蹟到處可見，加上慈湖國家級重要溼地，人文、生態資源豐富多樣，更讓它成為兩岸遊客穿梭來去的觀光區。

金寧鄉這些美好的改變，大多是發生在鄉長陳成勇任內，其中有大環境的發展走勢，也有他帶領鄉公所團隊的努力，讓金寧鄉得以脫胎換骨，發展成果備受肯定。

面對未來的大金寧發展，鄉親看到的是改變已經發生，如何讓它持續下去？這個重擔將落在角逐新鄉長的楊忠俊、李正騰、陳成泉、許慧新和翁文雅等其中1人的肩上。

(中國時報)

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