綠地串聯 林智堅打造公園城市

2018年11月01日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市這4年來多了不少亮麗公園及大片綠地，市長林智堅要將城市以綠地做串聯，昨進一步提出「進擊的公園」進化版的景觀改善政見，連任後要活化多達100公頃綠地，合計提供31座公園，實現綠美化城市的理想。

「進擊的公園」進化版

林智堅表示，過去許多公園設施嚴重損壞，民眾晚上也不敢去用，他上任後積極向中央爭取經費，翻轉公園體質，並改變罐頭式遊具的既定印象，4年來共完工9座，包含新竹公園麗池、中央公園、樹林頭公園、隆恩圳親水公園等。

林智堅上任後公園美化有成，設計感十足，但也因此被部分人士詬病是「公園市長」，但事實上新竹市親子族群多，對公園有不小需求度，讓生活在都市叢林的現代人能就近踏青、遛小孩。

林智堅說，剛做好的公園，只要有溜滑梯、盪鞦韆，他都會先帶兒子去試玩，讓「真實的使用者」能直覺性表達感受，兒子印象最深刻的就是被譽為兒童天堂的中央公園，果然開放沒多久，就天天吸引爆滿人潮。

景觀改善備受親子肯定

林智堅笑說，之後兒子幾次要再去玩，遇到大批小朋友排隊玩遊具，他們父子倆相遇時，兒子還好奇問「為什麼你做的中央公園都要排隊？」可見公園備受親子肯定。

目前新竹市還有南大公園、關新公園、長和公園、大庄公園等13座公園施工中，林智堅還規畫要整理鹽水公園、長興公園、十八尖山公園、客雅大公園、港南重劃公園等，總量達31座公園，計100公頃綠地將被活化。

(中國時報)