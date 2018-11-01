曼谷金邊直飛 搶看台中花博

2018年11月01日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府推動觀光南向再傳捷報，11月3日起每周5天曼谷直飛台中定期航線，11月21日開航金邊直飛台中每周2天定期航班！台中市觀旅局長陳盛山說，因應東南亞旅客來台中看花博的旅遊需求，協調泰越捷及柬埔寨航空開闢直飛台中定期航；3日曼谷直飛台中首航將帶來122名看花博的泰國遊客。

盼吸引逾3萬泰客

陳盛山指出，泰越捷航空3日啟航的「曼谷－台中」航線，每周一三五六及周日飛航5班，早上9點由曼谷直飛台中；下午2點半由台中機場起飛回曼谷。時間帶很適合泰國遊客到台中看花博，該局日前聯合泰越捷邀泰國媒體及旅行社到花博踩線，希望吸引3萬人次以上泰客來看花博。

11月21日啟航的金邊直飛台中航線！柬埔寨航空每周飛行周3及周日兩班，可望促進台中與柬埔寨更密切觀光文化及經貿交流；觀旅局將聯合台中觀光業者前進金邊推廣花博，可望在明年4月柬埔寨過年期間，吸引大批柬埔寨遊客來看花博。

開拓5個首都航線

陳盛山表示，過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略，成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線；包括台中國際機場國際旅次運量成長近3成，4年來旅館新設立近120家，住宿人次成長超過百萬，大幅提升台中國際能見度。

觀旅局也整合中台灣觀光業者共推花博600萬人次留宿計畫；預計花博期間能將200億以上觀光消費產值留在台中與中台灣。

(中國時報)