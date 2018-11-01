台南東區 北區鐵路地下化 2月起拆除

2018年11月01日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

交通部鐵道局辦理「台南市區鐵路地下化計畫」東區、北區用地取得，經內政部核准，台南市政府昨發布東區徵收公告146筆土地及其土地改良物，北區將於11月初發布，公告期滿後發放補償費等徵收作業，宣告沿線拆遷戶拆除進入倒數階段。

協議價購 市府持續溝通

台南鐵路地下化工程因沿線300多戶遭拆遷，屢遭反對拆遷者陳情、抗議，直到去年3月15日終於動工。

台南市代理市長李孟諺表示，鐵路地下化是台南現階段重要建設，也得到9成多市民的支持，目前仁德段已全線動工，東區、北區工程已經發包，相關前期整備工作進行中，現仍積極辦理協議價購，目前土地約7成8完成協議，300多戶拆遷戶中，已有40戶同意協議價購、點交完，100多戶同意協議價購。

面對仍有部份拆遷戶陳情的聲音，李孟諺強調，仍會盡最大努力持續溝通協調，預計完成徵收程序、拆除動工時間約在明年2、3月，萬一仍有少數無法和平點交者，希望新的市府團隊能用耐心溝通，真的不得已才會強制拆除。

公告期滿 補償15日內發放

地政局表示，符合南鐵專案照顧住宅申購資格的拆遷戶有286戶，已有215戶申購選位，其中已有157戶已完成交屋，市府對於可能遭到一併拆除戶，亦保留同樣有申購照顧住宅的權利，將於11月開放公告第3梯次申請，尚未申購的拆遷戶，可於公告期限內向市府提出申請，維護自身權益。

地政局指出，市府依土地徵收條例規定，自10月31日起至11月29日止辦理徵收公告30日，公告期滿後15日內發給補償費，補償費低於新台幣20萬元者，可於公告期滿前申請電匯領取。

(中國時報)