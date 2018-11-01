陳慶男3200萬交保 1天湊足

2018年11月01日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

慶富造船董事長陳慶男因獵雷艦案涉嫌詐貸遭起訴，兒子陳偉志卻在5月棄保潛逃，讓他收押逾5個月，高雄地院10月30日考量他78歲的身體，裁准將加保金1億元降為3200萬，親友不到1天籌足保金，陳慶男昨天從高雄看守所獲釋。

檢認有能力潛逃 提抗告

高雄地檢署不服裁定，已於10月30日提起抗告。檢方認為，陳慶男在審理時改口否認犯行，本身從事漁業相關行業，人脈廣大且掌握漁業、水產、投資等公司，具金融、潛逃能力，另他涉詐不法所得數十億元，加保金額顯不符比例。

陳慶男因兒子陳偉志棄保潛逃，法官裁定增加保釋金1億元，他因付不出來，羈押至今逾5個月，雄院法官10月30日裁准將保金降為3200萬元，陳慶男2名親友昨分別匯款2200萬元及1000萬元讓他重獲自由。

昨天下午2時許，慶富造船楊姓女稽核經理偕同陳慶男2名親友到法院辦理交保，對於前一晚就可交保為何沒辦保，楊女表示「沒錢」，至於已籌足的3200萬元從哪裡來？她透露「借來的」，隨後就到高雄看守所接回老董陳慶男。

早晚都須向警分局報到

陳慶男獲釋後，每日上午5時至8時，以及晚上7時至10時，必須向前鎮警分局復興所各報到1次。據了解，這項附帶命令，是法官審酌陳慶男表示自己約早上5、6時就起床，及晚上10時即就寢，因此做出這項裁定。

陳慶男在檢方偵辦時已被諭令交保800萬元並限制住居，這次加保3200萬元，總保釋金已達4000萬元。由於他從6月4日就被羈押，法官考慮他78歲，又有老年人常見疾病，裁定讓他交保。

(中國時報)