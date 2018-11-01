丁守中政見 主打都市更新

2018年11月01日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨推出「台北心十大建設」，台北市12個行政區都有一亮點政策。他更主打都市更新政見，大幅放寬基本容積與獎勵，全面推動台北市防災都更、公辦自辦都更、與老屋重建大都更，「協助市民舊公寓換有電梯的新大樓，室內實際一坪換一坪，加送停車位。」

交通運輸部分，丁守中承諾加速捷運建設，串聯社子、北投、士林、港湖、松山、信義、文山、甚至延伸至汐止。他也提出「台北公共運輸888元吃到飽公共運輸月票」，整合捷運、幹線公車、公車、社區小巴、YouBike的智慧化單一服務平台APP與套餐優惠，滿足最後一里到家附近的服務。

丁守中也喊出「一區一亮點」政見，仍有空間可開發的北投可建設北士科與關渡平原數位內容影視產業園區與環球影城。有良好觀光資源的士林則可建設陽明山溫泉觀光特區，住在社子島的居民也可以享有社子輕軌捷運。

有科學園區的內湖將建設優質大外環交通，緊密連結新外環科技走廊與河濱親水公園，新設跨堤人行與自行車專用的景觀空橋。正在開發中的南港，則會加速南港產業生活特定專用區的開發及北部流行音樂中心周邊文創產業發展。

在萬華區部分，丁守中打算在青年公園建設類似新加坡天空樹或東京晴空塔。大安區的空總，將規劃做為台北大都會博物館及文創基地。文山區則會加速完成捷運南環段建設，及發展動物園、貓纜茶文化及指南宮觀光走廊。

(中國時報)