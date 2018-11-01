彰化武德殿 即日起試營運

友善列印
中國時報
／彰化報導

縣定古蹟彰化武德殿10年前OT委外，卻掀起爭議，修復好古蹟，歷經歲月，又告破漏再修復，日前已竣工，延續10年之約，彰化縣政府昨日將象徵開啟營運大門的武德之鑰交付福霖園藝公司，即日起試營運，盼蛻變成為親子、藝文活動等文化與遊憩多功能的新亮點。

坐落八卦山下的彰化市武德殿建於西元1930年，目前作為忠烈祠祭祀使用，2004年行政院文建會和921重建基金補助經費2500萬元辦理修復，2007年縣府配合中央推動促進民間參與公共建設，委託福霖園藝公司辦理活化再利用，同年4月武德殿由歷史建築升格為縣定古蹟。

納入古蹟後，空間再利用掀起爭議，期間又歷經社教館遷址、縣立美術館興建等因素暫緩營運，近年又因風災損害附屬建築，縣府再次向中央爭取補助款380萬元修復，今年8月完工。

為讓武德殿再現風華，縣府在不加重文化資產使用強度及避免古蹟遭破壞原則下，與委外營運廠商達成共識，將彰化市武德殿主體建築回歸劍道、武道或藝文空間使用，並以文創產品及文化展演等活動進行規畫。

至於武德殿長期作為忠烈祠的祭祀空間是否改變？彰化縣文化局長周馥儀表示，牌位、神龕前有拉門，平常就都關上，每年春、秋祭典將如常，不影響功能，期許受託廠商與縣府和縣民共創三贏，為地方觀光帶入文化活力新契機。

(中國時報)

批輕軌不可行 謝文進提大三通 太平雲梯 即起地方自主經營

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。