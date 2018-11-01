彰化武德殿 即日起試營運

2018年11月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

縣定古蹟彰化武德殿10年前OT委外，卻掀起爭議，修復好古蹟，歷經歲月，又告破漏再修復，日前已竣工，延續10年之約，彰化縣政府昨日將象徵開啟營運大門的武德之鑰交付福霖園藝公司，即日起試營運，盼蛻變成為親子、藝文活動等文化與遊憩多功能的新亮點。

坐落八卦山下的彰化市武德殿建於西元1930年，目前作為忠烈祠祭祀使用，2004年行政院文建會和921重建基金補助經費2500萬元辦理修復，2007年縣府配合中央推動促進民間參與公共建設，委託福霖園藝公司辦理活化再利用，同年4月武德殿由歷史建築升格為縣定古蹟。

納入古蹟後，空間再利用掀起爭議，期間又歷經社教館遷址、縣立美術館興建等因素暫緩營運，近年又因風災損害附屬建築，縣府再次向中央爭取補助款380萬元修復，今年8月完工。

為讓武德殿再現風華，縣府在不加重文化資產使用強度及避免古蹟遭破壞原則下，與委外營運廠商達成共識，將彰化市武德殿主體建築回歸劍道、武道或藝文空間使用，並以文創產品及文化展演等活動進行規畫。

至於武德殿長期作為忠烈祠的祭祀空間是否改變？彰化縣文化局長周馥儀表示，牌位、神龕前有拉門，平常就都關上，每年春、秋祭典將如常，不影響功能，期許受託廠商與縣府和縣民共創三贏，為地方觀光帶入文化活力新契機。

(中國時報)