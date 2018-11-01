韓國瑜外溢效應 柯不擔心衝擊北市

2018年11月01日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨中央預計11月11日號召六都市長候選人在凱道同台，一方面造勢，另方面替市長候選人丁守中站台加持；外界關注，目前超高人氣的高雄市長候選人韓國瑜北上，是否發揮外溢效應，替丁爭取到更多原本支持現任市長柯文哲的選票？但柯昨信誓旦旦表示不擔心，因為中間力量在台北市算是比較成功穩固的。

柯文哲2014年接受民進黨禮讓，以無黨籍「白色力量」之姿勝選，將近4年來不只吸收當時綠營的選票，因兩岸一家親等論述，也吸引藍營支持。他自己受訪時也曾多次表示，根據各家媒體民調數字可以看出，自認民進黨的人超過一半都支持他，可見其無論對中間選民，乃至於藍綠支持者，都具有一定的吸引力。

另外，柯文哲昨向市府請假2小時，親自和競選總幹事小野、財務監督委員會府外委員舉辦記者會，率先公布從7月3日競辦成立來至9月30日的競選經費。募款收入總計4165萬8386元，加上柯自己抵押房產2000萬，約有6000多萬可用資金，而3個月來支出合計1513萬5456元，其中最大宗為宣傳費用1000餘萬元。

不過，財務監督委員會代表、台灣社會影響力研究院理事長吳嘉沅當場表示，先前柯陣營在北投七星公園被罰的罰款與被沒入的場地保證金共4萬8000元，委員都不同意由競選經費支出，柯必須自行吸收，讓柯聞言直接大喊「蛤，晴天霹靂，這不是選舉相關嗎？」

(中國時報)