主播秦綾謙前夫判賠580萬

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中國時報
／新北報導

TVBS主播秦綾謙2016年被前夫吳炳輝帶著徵信社，前往網紅「安德烈」的淡水住處拍下2人共處影片，事後秦女和安德烈各付吳男190萬元，秦、吳同意離婚並簽下保密協定，未料卻被媒體大幅報導，秦女認為吳男違反保密義務提告，新北地院昨判吳男、吳男父母須賠償秦女共580萬元，全案仍可上訴。

網紅安德烈年約30歲，曾就讀軍校，濃眉大眼、體格壯健的他，在臉書自稱狗奴才，2人因狗結緣。2016年9月30日秦綾謙的前夫吳炳輝帶著徵信社人員架梯爬窗，發現她和安德烈共處一室，2人關係啟人疑竇。

雙方當時鬧進警局，最後秦綾謙、安德烈及吳男在警局簽下協議書，秦、吳同意離婚，但秦與安德烈需各付190萬元，雙方並約定吳男對所蒐集影片、交往證據有保密義務，應交由陳姓律師銷毀，不能對外洩露，未料事後媒體卻披露此事，吳男父母還以握有「光碟」向秦女勒索250萬元。

秦女認為吳男已違反協議中的保密義務提出民事訴訟，要求吳男退回原協議中的190萬元，另再要求賠償懲罰性違約金190萬元，並向吳男及其父母索求精神慰撫金200萬元，合計580萬。

但吳男等人主張，秦女並未在協議書的規定時間內付清190萬元的款項，且吳男父母並非協議當事人，不受保密條款拘束，此外，前往安德烈住處當天，身邊除了徵信社人員，還有鄰居、警察等人都在場，少說也有數10人，無法證明他向媒體爆料。

法官審理時認為，雙方約定不得洩漏，但媒體卻報導出必須保密的內容，且吳男也曾跟秦女同事提及此事，吳男父母則告知秦女同事的友人，確定3人違反保密義務。另外，吳男提供秦女與安德烈交往的電子郵件、臉書、Line等話，以及相關錄音、照片、影片給媒體報導，已有報復企圖，判決應退回190萬元，另賠190萬元違約金，以及200萬元精神慰撫金合計580萬元。

安德烈事後也依吳男違反保密義務提告，要求吳男歸還賠償金190萬元，再付違約金190萬元，但法官認為，吳男父母並非協議當事人，且審理時媒體主管都澄清消息來源並非吳男本人，安德烈敗訴，安德烈不服提出上訴。

(中國時報)

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