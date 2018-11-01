搭火車賞花博 苗栗轉乘省錢省時

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中國時報
／台中報導

交通是花博成功與否的重大關鍵，台中市交通局長王義川昨天公布花博交通攻略，以Google搜尋「花博接駁站」，即可顯示全部的接駁站點，開車來台中逛花博的民眾，只要開到市府規畫的停車場停放，停車場都提供免費接駁車到花博園區。

「搭火車看花博才是王道！」王義川表示，若外地遊客有開車需求，只要以網路Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區。

台中開車民眾可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。

王義川表示，花博觀光人潮預估達800萬人次以上，為讓各地開車逛花博的民眾都有地方停車，市府規畫汽車約1萬2000格、機車約5000格，其中「麗寶第一停車場」是外埔園區主停車場，「神岡停車場」為后里園區主停車場，「甲保廠停車場」是豐原園區主停車場。

他也建議外地搭高鐵看花博的遊客，北部民眾可優先於「高鐵苗栗站」下車，步行5分鐘至台鐵豐富站轉搭區間車到后里站，后里站東站出口即是花博園區。

高鐵台北站至苗栗站行駛時間約46分鐘，台鐵豐富站至后里站區間車行駛33分鐘，加上步行時間總計約84分鐘，總票價482元，比從台北搭高鐵到台中站，再從新烏日站轉乘台鐵區間車至后里來得便宜，也省下不少時間。

(中國時報)

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