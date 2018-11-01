全台最老王船 金萬安號風華將再現

台南市市定古蹟安平區妙壽宮修復「金萬安號」王船，係依古法使用杉木皮將船底接縫逐一填實，防止漏水。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

超過半個世紀沒有建醮的市定古蹟台南市安平區妙壽宮，即將舉辦戊戌年禳災祈安三朝王醮大典。配合此次的王船醮，廟方也邀請王船師傅陳金龍，不惜重資以古法修復「金萬安號」王船，希望讓這艘目前全台最古老、最大型的王船，繼續保有傳統風味。

妙壽宮文教組歐財榮表示，「金萬安號」王船係於清朝同治6年（西元1867年）禮聘閩南造船名匠來台，依先前妙壽宮奉祀的明末王船重造，迄今已有151年歷史，為全台最古老、最大型的王船。「金萬安號」曾於1963年該廟舉行頭科王醮時，以附祀代天巡守朱府千歲的坐駕，出海航行到高雄旗津、屏東等地，與部分廟宇王爺祭燒王船不一樣。

陳金龍也指出，最近剛好進行「金萬安號」船底黏縫工序，發現王船係用杉木皮將船底接縫逐一填實，以防止漏水，一切均依照古法施作；同時，在進行船艙修護時，更意外發現用來放置日常生活用品的13個船艙，隔板全都是牛樟木材質，十分珍貴，值得列為古物保存。

陳金龍強調，「金萬安號」的船頭獅為傳統張嘴獅，於海上航行有制煞、鎮風的功能，船身除一般常見的「黑穩」外表外，還保有少見的「白穩」，船身底部則為傳統王船白色底，並沒有彩繪，形制異於一般王船。

歐財榮說，妙壽宮距離上次建醮已超過半世紀，此次建醮屬地方大事，從11月起有一系列的建醮相關活動，包括11月3日上午10時在廟埕舉辦捐贈公益賑濟，11日豎燈篙、13日「金萬安號」王船出廠、14日恭請交陪境神尊鑑醮，17日恭迎代天府、慶成祈安清醮，19日禳災祈安王醮等，20日玉壇發表，25日開廟門、普度植福；12月1日眾舖戶宴代天府並恭送交陪境神尊回鑾，12月1日迓王遶境及辭王恭送代天府，12月5日謝燈篙，歡迎囝仔宮社眾舖戶、旅外信眾共襄盛舉。

(中國時報)

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