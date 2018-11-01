新北環保局工會 向侯蘇陳情

2018年11月01日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府環境保護局工會近百名清潔隊員，昨天到侯友宜、蘇貞昌競選總部向未來市長陳情，提出提高獎金、定點收運、安全配備升級等5大訴求，兩陣營均派代表接受陳情書並善意回應，侯營略微保守，部分訴求仍需審慎評估，蘇營則承諾執政後實施。

新北環保局工會百位清潔隊員提出5大訴求，包括清潔獎金比照其他直轄市全面調升8000元、推動垃圾定點收運、清潔隊員安全配備應全面升級（如雨衣）、環保局與工會的對話等級提高、國定假日三節加班應如其他直轄市擇優加一補一。

侯友宜市民總部總幹事林鴻池代表接下工會的陳情書表示，清潔獎金全面調升8000元，未來很快就會實現，安全配備升級攸關清潔隊員安全，願盡速辦理，工會與環保局溝通層級往科長級規畫，定點收運需審慎評估，國定假日三節加班擇優部分則會再評估。

蘇貞昌競選總部則由立委張宏陸代表接受陳情回應，允諾清潔獎金全面調升8000、安全配備升級、國定假日三節加班擇優部分，未來若有機會執政，一律比照其他直轄市；環保局與工會的溝通層級，則由局長、副局長擔負；定點收運則會先採漸進方式推動。

新北環工表示，針對兩位候選人的回覆，希望未來無論誰當市長，都要和基層清潔隊員站在一起，照顧第一線的兄弟姊妹，一起為市容打拚。

新北市政府環保局回應，尊重工會陳情，相信未來市長一定會持續照顧清潔隊員，提升福利。

(中國時報)