信義國小整建校舍及停車場 進度超前

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中國時報
／基隆報導

信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程，在去年7月底開工，工程進度截至目前超前3.35％，教育處長陳素芬表示，最快可以在2021年整體順利完工啟用，未來將多出43間教室、358個停車格，不僅能造福周邊居民，也提供兩校師生更完善學習環境。

基隆市長林右昌表示，截至目前預定進度25.41％，實際進度28.76％，進度超前3.35％。市府同仁每個月進行監督與考核確保工程品質，期勉營造商完成後爭取工程品質獎項，盼工程如質、如期在2019年6月完成第一期工程，2021年8月全部完工啟用，造福周邊居民，提供兩校師生更完善教學、學習環境。

教育處長陳素芬表示，基於校園永續發展與更新老舊校舍，市政府向教育部爭取1億7000萬補助經費，加上市府投入5億4000萬之經費，將可完成43間教室、10間廁所、10間樓梯嶄新教學場域。

另外，為了讓基隆市交通狀況更便利順暢，配合校舍整建合併進行地下停車場新建，可增加348個汽車停車格，整體工程預計2021年完工。

陳素芬說，由於信義國小鄰近廟口夜市，此次新建地下停車場增加汽車停車格，可舒緩廟口夜市周邊車流，整體道路安全獲得保障。信義國小校舍整建工程，同時進行圍牆退縮，讓信義與仁愛兩校之間狹載巷道，拓寬為包括兩側各2米人行道的10米寬道路，一併解決當地多年的交通瓶頸。

(中國時報)

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