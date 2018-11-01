中彰一家親 彰南路大肚溪橋動土

2018年11月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府與台中市政府合作辦理溪尾大橋延伸「彰南路大肚溪橋」，昨日彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍共同出席動土典禮，林佳龍直呼這座橋是體現「兩岸一家親」；魏明谷說，建構完善路網，讓彰化、台中成為緊密家人，「先把公路做好，再做捷運」。

林佳龍表示，魏明谷重大交通政策已逐步地落實，「三橋」政見第1座溪尾大橋已打通，第2座橋捷運綠線，從高鐵新烏日站，也就是台鐵山、海線交會附近，跨越到彰化已定案，是共構設計，已經規畫，將盡速動工；第3座橋從大肚到和美，由台中到彰化持續合作推動，讓彰化與台中共存、共榮。

林佳龍指出，台中產業和彰化緊密連結，台中市智慧機械之都，有許多廠商投資設廠彰濱；離岸風力綠能產業以「風光大縣」彰化為首，在交通、農業、觀光，空汙議題等緊密合作，攜手跨域治理。

魏明谷說，路開到哪裡，經濟就發展到哪裡，台中溪尾大橋已施工完成，這次透過縣市合作彰南路大肚溪橋工程，感謝台中市府負擔3億3068萬元工程費，彰化縣府也爭取到1億9900萬元。

魏明谷表示，彰南路大肚溪橋全長約1公里，計畫路寬12至16公尺，完成後可串聯國道3號烏日交流道、省道台14線、台74線和台63線等交通網絡，串接台中、彰化共同生活圈，發揮區域路網功能。

(中國時報)