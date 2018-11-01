癌農捐椪柑義賣 鼓勵自強媽媽站起來

東山農民伍國賢（右二）繼去年捐出100箱椪柑義賣幫助弱勢後，今年再捐出100箱供北台南家扶義賣。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

台南東山農民伍國賢連續2年捐出100箱自家種植的椪柑，提供給北台南家扶義賣助弱勢，義舉獲得友人伍建都跟進，今年也捐出100箱共襄盛舉，2人捐出約600斤的椪柑義賣一起做公益，希望能替家扶募集更多經費，伍國賢也以自身罹癌經歷，鼓勵獲選自強媽媽的謝心雅，要以正面積極的態度面對，並跟孩子一起努力，場面溫馨。

51歲的謝心雅家住台南關廟，13年前先生因為胰臟癌驟然離世，留下她1人撫養3名未滿10歲的子女，她強忍喪偶悲痛扛起家計，現在最小的孩子已經就讀高中，最大的孩子也準備進入職場工作，但數年前卻發現自己得了癌症，人生再度陷入迷霧，所幸最近逐漸恢復健康，全家更投入義工行列，也獲選今年度的家扶自強家庭。

62歲的農民伍國賢在台南東山種植椪柑，「家族事業」已經傳到第3代，他自己就種了30多年，超過3公頃的果園中，每棵椪柑樹他都如數家珍，連樹齡都能說得出來，曾經在東原國中、白河商工當過家長會長的他，能深切體會弱勢家庭的辛苦，去年就捐出100箱椪柑給北台南家扶義賣。

他的善行讓身邊友人佩服，今年還加碼捐出100箱贊助義賣活動，希望能為家扶籌募更多經費，也讓愛心民眾嘗到東山椪柑特有的酸甜好滋味；北台南家扶中心指出，今年因景氣不佳，資金募集遭遇困難，伍國賢與友人的椪柑宛如「及時雨」，每箱義賣價300元，民眾可至北台南家扶中心、佳里、永康服務處及新營物資銀行等地購買。

(中國時報)

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