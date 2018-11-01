5次流標 碧華國中新校舍動土

新北市長朱立倫（左一）昨日主持碧華國中重建校舍動土奠基儀式。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

三重碧華國中校舍驗出海砂屋，重建過程一波三折，歷經5次流標後，今年9月終於以5億8千萬元發包，昨日上午由新北市長朱立倫主持動土奠基儀式，完工後將展現教育多元、開放、永續經營的全新風貌。

新校將遷移到距離原址700公尺的新北高中對面，預計2020年12月完工啟用。

新北市府教育局指出，碧華國中舊有教學校舍陸續出現牆壁及天花板剝落、漏水、龜裂情形，委託土木技師檢驗發現氯離子偏高，證實是海砂屋，考量師生上課安全，市府決議重建一個全新的校舍。

市府編列預算公開招標，但從第一次開標起，因為鋼鐵及砂石等原料價格不斷飆漲，造成廠商投標意願低落，前後總共歷經5次流標，最後在市府檢討預算案並後續增建活動中心項目，另增編1億元經費後，終獲廠商青睞投標，預計今年底發包動工，2020年底完成遷校，新建校舍完工驗收前，加固整理原有校舍以保障師生上課安全。

朱立倫昨主持新校舍動土儀式時表示，碧華國中新建校舍，是委託知名建築師邱永章規劃設計，以重陽橋意象置於校舍間往來的天橋上，呼應三重在地特色，同時兼顧節能減碳的環保設計，展現教育多元、開放、永續經營的全新風貌，舊校舍拆除後，基地將視地方需求，重新評估再使用。

(中國時報)

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